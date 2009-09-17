Во 2 сезоне 7 серии сериала «Грань» похищен тинейджер – за него требуют выкуп. А затем в Нью-Йорке неизвестные захватывают заложников. Выясняется, что у виновных в происходящем есть необычный дар, который влечет за собой ужасающие последствия.
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