Во 2 сезоне 7 серии сериала «Грань» похищен тинейджер – за него требуют выкуп. А затем в Нью-Йорке неизвестные захватывают заложников. Выясняется, что у виновных в происходящем есть необычный дар, который влечет за собой ужасающие последствия.