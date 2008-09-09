Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Не слышу зла" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы Грань Сезоны Сезон 1 Серия 9

Грань 2008 - 2013 9 серия 1 сезон

8.0 Оцените
10 голосов
Все серии 1 сезона «Грань»
Пилот
Сезон 1 / Серия 1 9 сентября 2008
Все та же старая история
Сезон 1 / Серия 2 16 сентября 2008
Призрачная сеть
Сезон 1 / Серия 3 23 сентября 2008
Прибытие
Сезон 1 / Серия 4 30 сентября 2008
Электрический голод
Сезон 1 / Серия 5 14 октября 2008
Лечение
Сезон 1 / Серия 6 21 октября 2008
Так мы познакомились с мистером Джонсом
Сезон 1 / Серия 7 11 ноября 2008
Уравнение
Сезон 1 / Серия 8 18 ноября 2008
Фантазия
Сезон 1 / Серия 9 25 ноября 2008
Сейф
Сезон 1 / Серия 10 2 декабря 2008
Связь
Сезон 1 / Серия 11 20 января 2009
Без мозга
Сезон 1 / Серия 12 27 января 2009
Превращение
Сезон 1 / Серия 13 3 февраля 2009
Способность
Сезон 1 / Серия 14 10 февраля 2009
Дитя подземелья
Сезон 1 / Серия 15 7 апреля 2009
Сорвавшееся с привязи
Сезон 1 / Серия 16 14 апреля 2009
Дурные сны
Сезон 1 / Серия 17 21 апреля 2009
Полночь
Сезон 1 / Серия 18 28 апреля 2009
Невыбранная дорога
Сезон 1 / Серия 19 5 мая 2009
Больше, чем одна вселенная
Сезон 1 / Серия 20 12 мая 2009
О чем cерия

В 1 сезоне 9 серии сериала «Грань» один из работников «Мэссив Дайнемик» выпрыгивает из окна. Это происходит, когда на него нападают необычные бабочки. Во время расследования Оливии оказывает помощь ее коллега Скотт.

Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают Любовь-Морковь. Восстание машин
Любовь-Морковь. Восстание машин 11 комментариев
Я хочу! Я буду!
Я хочу! Я буду! 8 комментариев
Моё прекрасное несчастье
Моё прекрасное несчастье 6 комментариев
Related video
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Приложение киноафиши