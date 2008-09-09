В 1 сезоне 9 серии сериала «Грань» один из работников «Мэссив Дайнемик» выпрыгивает из окна. Это происходит, когда на него нападают необычные бабочки. Во время расследования Оливии оказывает помощь ее коллега Скотт.
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