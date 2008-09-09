В 1 сезоне 17 серии сериала «Грань» Оливия плохо спит: ночью ее одолевают страшные сны, в которых она безо всяких эмоций лишает жизни неизвестных ей людей. Утром она осознает, что те убийства, которые она совершала во сне, произошли на самом деле.