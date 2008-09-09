В 1 сезоне 7 серии сериала «Грань» детектива Митчела Лоеба, находящегося в предсмертном состоянии, отправляют в клинику. Врачи понимают, что сердце пациента обвивает какое-то таинственное существо. Бишоп считает, что это некий генетический паразит.
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