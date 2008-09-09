В 1 сезоне 1 серии сериала «Грань» детектив Оливия Данэм занимается делом, связанным со смертью тех, кто находился на борту самолета, летящего в Бостон. Во время следственных мероприятий ее коллега Джон Скотт получает необычное ранение.
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