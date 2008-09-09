В 1 сезоне 6 серии сериала «Грань» несколько недель назад стало известно о пропавшей женщине. Внезапно она обнаруживается в Массачусетсе со странным заболеванием, которое провоцирует сильную боль и скорую кончину всех, с кем она встрчается.
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