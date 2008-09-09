В 1 сезоне 4 серии сериала «Грань» команда занимается исследованием необычного цилиндра, который обнаружился после взрыва, произошедшего на строительной площадке в Нью-Йорке. Оливия понимает, что таинственные происшествия каким-то образом связаны.
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