Трудности ассимиляции 2015 - 2020 3 сезон

Постер к 3-му сезону сериала Трудности ассимиляции
Киноафиша Сериалы Трудности ассимиляции Сезоны Сезон 3
Fresh Off the Boat 16+
Оригинальное название Season 3
Название Сезон 3
Премьера сезона 11 октября 2016
Год выпуска 2016
Количество серий 23
Продолжительность сезона 11 часов 30 минут
О чем 3-й сезон сериала «Трудности ассимиляции»

В 3 сезоне сериала «Трудности ассимиляции» китаец Луис Хуанг, недавно переехавший во Флориду вместе со своей семьей, с переменным успехом продолжает заниматься бизнесом. По своим привычкам азиатская семья по-прежнему отличается от местного населения. Отпуск они проводят на Тайване, а после возвращения Луис нанимает домработницу, чтобы облегчить жизнь своей жене. Однако супруга внезапно обижается на это. Правда, вскоре Джессика понимает, что может потратить освободившееся время на писательство. Она приступает к своему первому роману в жанре хоррор. Близится Хеллоуин, и дети четы Хуанг обсуждают идеи карнавальных костюмов.

Рейтинг сериала

7.6
Оцените 20 голосов
7.7 IMDb

Список серий 3-го сезона сериала «Трудности ассимиляции»

График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Из Америки Coming from America
Сезон 3 Серия 1
11 октября 2016
Из Америки Breaking Chains
Сезон 3 Серия 2
18 октября 2016
Луисвин Louisween
Сезон 3 Серия 3
25 октября 2016
Гражданка Джессика Citizen Jessica
Сезон 3 Серия 4
1 ноября 2016
Нет благодарения No Thanks-giving
Сезон 3 Серия 5
15 ноября 2016
Что бы сделала Джессика? WWJD: What Would Jessica Do?
Сезон 3 Серия 6
29 ноября 2016
Приручение отцов The Taming of the Dads
Сезон 3 Серия 7
6 декабря 2016
Где хихиканье? Where Are the Giggles?
Сезон 3 Серия 8
13 декабря 2016
Как быть американцем How to Be an American
Сезон 3 Серия 9
3 января 2017
Лучшее по направлению Орландо The Best of Orlando
Сезон 3 Серия 10
17 января 2017
С чистого листа Clean Slate
Сезон 3 Серия 11
18 января 2017
Сестры без подтекста Sisters Without Subtext
Сезон 3 Серия 12
7 февраля 2017
Соседи с отношением Neighbors with Attitude
Сезон 3 Серия 13
14 февраля 2017
Перчатки сняты The Gloves Are Off
Сезон 3 Серия 14
21 февраля 2017
Жить, пока Эдди Living While Eddie
Сезон 3 Серия 15
28 февраля 2017
Габби Гусь Gabby Goose
Сезон 3 Серия 16
7 марта 2017
Флеш The Flush
Сезон 3 Серия 17
14 марта 2017
Время заболеть Time to Get Ill
Сезон 3 Серия 18
4 апреля 2017
Мисс Дженни за рулем Driving Miss Jenny
Сезон 3 Серия 19
11 апреля 2017
Мастера The Masters
Сезон 3 Серия 20
18 апреля 2017
Пирог против торта Pie vs. Cake
Сезон 3 Серия 21
2 мая 2017
Это мы This Is Us
Сезон 3 Серия 22
9 мая 2017
Это не мы This Isn't Us
Сезон 3 Серия 23
16 мая 2017
