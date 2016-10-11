В 3 сезоне сериала «Трудности ассимиляции» китаец Луис Хуанг, недавно переехавший во Флориду вместе со своей семьей, с переменным успехом продолжает заниматься бизнесом. По своим привычкам азиатская семья по-прежнему отличается от местного населения. Отпуск они проводят на Тайване, а после возвращения Луис нанимает домработницу, чтобы облегчить жизнь своей жене. Однако супруга внезапно обижается на это. Правда, вскоре Джессика понимает, что может потратить освободившееся время на писательство. Она приступает к своему первому роману в жанре хоррор. Близится Хеллоуин, и дети четы Хуанг обсуждают идеи карнавальных костюмов.