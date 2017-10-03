Меню
Трудности ассимиляции 2015 - 2020 4 сезон

Постер к 4-му сезону сериала Трудности ассимиляции
Fresh Off the Boat 16+
Оригинальное название Season 4
Название Сезон 4
Премьера сезона 3 октября 2017
Год выпуска 2017
Количество серий 19
Продолжительность сезона 9 часов 30 минут
О чем 4-й сезон сериала «Трудности ассимиляции»

В 4 сезоне сериала «Трудности ассимиляции» Эмери с нетерпением ожидает поступления в среднюю школу, где рядом не будет надоевших Эдди и Эвана. Однако он с ужасом обнаруживает, что младший брат едет с ним в автобусе, потому что пропустил класс. В общем, первый учебный день проходит для парня не лучшим образом. Эдди считает, что ему нужно стать участником футбольной команды, чтобы произвести впечатление на Элисон. После того как он не проходит отбор, мальчик лжет подруге, заставляя ее думать, что он по-прежнему состоит в команде. Но все тайное становится явным. Бабушка связывает все неудачи с годом Быка по китайскому календарю.

Рейтинг сериала

7.2
7.7 IMDb
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Л - лучшие друзья B as in Best Friends
Сезон 4 Серия 1
3 октября 2017
Первый день First Day
Сезон 4 Серия 2
10 октября 2017
Дети Kids
Сезон 4 Серия 3
17 октября 2017
Это пластиковая тыква, Луис Хуанг It's a Plastic Pumpkin, Louis Huang
Сезон 4 Серия 4
24 октября 2017
Четверо похорон и одна свадьба Four Funerals and a Wedding
Сезон 4 Серия 5
31 октября 2017
Ее собственная лига A League of Her Own
Сезон 4 Серия 6
7 ноября 2017
День после благодарения The Day After Thanksgiving
Сезон 4 Серия 7
14 ноября 2017
Поручительство The Vouch
Сезон 4 Серия 8
21 ноября 2017
Эффект скольжения Slide Effect
Сезон 4 Серия 9
5 декабря 2017
Вы слышите то, что слышу я? Do You Hear What I Hear?
Сезон 4 Серия 10
12 декабря 2017
Большой ребенок Big Baby
Сезон 4 Серия 11
2 января 2018
Лжец, лжец Liar Liar
Сезон 4 Серия 12
9 января 2018
Автомойка The Car Wash
Сезон 4 Серия 13
16 января 2018
Мужчина, с которым можно разделить ночь A Man to Share the Night With
Сезон 4 Серия 14
30 января 2018
Нам нужно поговорить об Эване We Need to Talk About Evan
Сезон 4 Серия 15
30 января 2018
Оседлай тигра Ride the Tiger
Сезон 4 Серия 16
6 февраля 2018
Отпусти меня, бро Let Me Go, Bro
Сезон 4 Серия 17
27 февраля 2018
Семь раз отмерь, один раз отрежь Measure Twice, Cut Once
Сезон 4 Серия 18
13 марта 2018
Король на севере King in the North
Сезон 4 Серия 19
20 марта 2018
