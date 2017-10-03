В 4 сезоне сериала «Трудности ассимиляции» Эмери с нетерпением ожидает поступления в среднюю школу, где рядом не будет надоевших Эдди и Эвана. Однако он с ужасом обнаруживает, что младший брат едет с ним в автобусе, потому что пропустил класс. В общем, первый учебный день проходит для парня не лучшим образом. Эдди считает, что ему нужно стать участником футбольной команды, чтобы произвести впечатление на Элисон. После того как он не проходит отбор, мальчик лжет подруге, заставляя ее думать, что он по-прежнему состоит в команде. Но все тайное становится явным. Бабушка связывает все неудачи с годом Быка по китайскому календарю.