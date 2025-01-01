Меню
О сериале
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Киноафиша
Сериалы
Трудности ассимиляции
Сезоны
Трудности ассимиляции, список сезонов
Fresh Off the Boat
16+
Год выпуска
2015
Страна
США
Эпизод длится
30 минут
Телеканал
ABC
Рейтинг сериала
7.2
Оцените
10
голосов
7.7
IMDb
Написать отзыв
Список сезонов сериала «Трудности ассимиляции»
Сезон 1 / Season 1
13 эпизодов
4 февраля 2015 - 21 апреля 2015
Сезон 2 / Season 2
24 эпизода
22 сентября 2015 - 24 мая 2016
Сезон 3 / Season 3
23 эпизода
11 октября 2016 - 16 мая 2017
Сезон 4 / Season 4
19 эпизодов
3 октября 2017 - 20 марта 2018
Сезон 5 / Season 5
22 эпизода
5 октября 2018 - 12 апреля 2019
Сезон 6 / Season 6
15 эпизодов
27 сентября 2019 - 21 февраля 2020
