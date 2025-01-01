Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер сериала Трудности ассимиляции
Киноафиша Сериалы Трудности ассимиляции Сезоны

Трудности ассимиляции, список сезонов

Fresh Off the Boat 16+
Год выпуска 2015
Страна США
Эпизод длится 30 минут
Телеканал ABC

Рейтинг сериала

7.2
Оцените 10 голосов
7.7 IMDb
Написать отзыв
Список сезонов сериала «Трудности ассимиляции»
Трудности ассимиляции - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
13 эпизодов 4 февраля 2015 - 21 апреля 2015
 
Трудности ассимиляции - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
24 эпизода 22 сентября 2015 - 24 мая 2016
 
Трудности ассимиляции - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
23 эпизода 11 октября 2016 - 16 мая 2017
 
Трудности ассимиляции - Сезон 4 / Season 4 Сезон 4 / Season 4
19 эпизодов 3 октября 2017 - 20 марта 2018
 
Трудности ассимиляции - Сезон 5 / Season 5 Сезон 5 / Season 5
22 эпизода 5 октября 2018 - 12 апреля 2019
 
Трудности ассимиляции - Сезон 6 / Season 6 Сезон 6 / Season 6
15 эпизодов 27 сентября 2019 - 21 февраля 2020
 
4 российских сериала для вечера после работы — если ищете простое, смешное, но не тупое (рейтинги отличные)
Настолько хорош, что люди расстраиваются, когда досматривают: этот сериал Netflix жестче, чем «Черное зеркало», и красивее многих блокбастеров
Скучаете по интригам на Вистерии Лейн? Вот 5 сериалов, которые точно понравятся фанатам «Отчаянных домохозяек»
Фанатам «Долгой прогулки» теперь точно нужно посмотреть этот военный триллер — от него в восторге сам Тарантино
Звезда «Игры престолов» сыграет главную роль в будущей приключенческой драме — она основана на всем известной легенде
Самое популярное шоу всех времен вернется: грядет перезапуск культового сериала из 90-х — тогда его посмотрели 1,1 млрд зрителей
Гус Фринг в «Во все тяжкие» и «Соле» был не тем, за кого себя выдает: вот почему Гектор ненавидел его на самом деле
«Война и ложь»: иностранные зрители критикуют лучший фильм Бондарчука — считают Безухова просто ужасным
Вырезали, и очень зря: удаленные сцены, которые могли бы сделать культовые фильмы совсем другими
Басилашвили опрокидывает рюмочку и спит, как сурок: кардиолог объяснила, чем опасно «зелье для долголетия» Фрейндлих — дожить до 100 не мечтайте
«Горбатая лошадь» или «Необычный вор»: сможете угадать 5 фильмов СССР по иностранным переводам названий? (тест)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше