Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Трудности ассимиляции 2015 - 2020 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Трудности ассимиляции
Киноафиша Сериалы Трудности ассимиляции Сезоны Сезон 1

Fresh Off the Boat 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 4 февраля 2015
Год выпуска 2015
Количество серий 13
Продолжительность сезона 6 часов 30 минут
О чем 1-й сезон сериала «Трудности ассимиляции»

В 1 сезоне сериала «Трудности ассимиляции» события происходят в начале 90-х годов. Луис Хуанг вместе со своей семьей переезжает в пригород Орландо, штат Флорида. Американцы азиатского происхождения обнаруживают, что жизнь в этих краях сильно отличается от той, к которой они привыкли в китайском квартале Вашингтона. Близкие Луиса не одобряют переезд в провинциальный городок, но глава семейства уверен, что там он сможет наладить бизнес и дела у их семьи пойдут в гору. Хуанг планирует открытие восточного мясного ресторана. Но его супруга Джессика не может даже найти себе подходящего парикмахера, не говоря уж о работе и друзьях.

Рейтинг сериала

7.2
Оцените 10 голосов
7.7 IMDb
Написать отзыв
Список серий 1-го сезона сериала «Трудности ассимиляции» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Пилот Pilot
Сезон 1 Серия 1
4 февраля 2015
Дом, милый дом-школа Home Sweet Home-school
Сезон 1 Серия 2
4 февраля 2015
Бойкот The Shunning
Сезон 1 Серия 3
10 февраля 2015
Средство успеха Success Perm
Сезон 1 Серия 4
10 февраля 2015
Приставучий Ромео Persistent Romeo
Сезон 1 Серия 5
17 февраля 2015
Разносчик фахиты Fajita Man
Сезон 1 Серия 6
24 февраля 2015
Разборки в Золотом седле Showdown at the Golden Saddle
Сезон 1 Серия 7
3 марта 2015
Филип Голдстейн Phillip Goldstein
Сезон 1 Серия 8
10 марта 2015
Лицензия на продажу License to Sell
Сезон 1 Серия 9
24 марта 2015
Слепое пятно Blind Spot
Сезон 1 Серия 10
31 марта 2015
Крайне суеверный Very Superstitious
Сезон 1 Серия 11
7 апреля 2015
Дриблингующий тигр, пасующий дракон Dribbling Tiger, Bounce Pass Dragon
Сезон 1 Серия 12
14 апреля 2015
Такой китаёза So Chineez
Сезон 1 Серия 13
21 апреля 2015
График выхода всех сериалов
Попросили ChatGPT выбрать трех самых опасных злодеев из советского кино: настолько жуткие, что даже ИИ их боится
Зрители «Великолепного века» окончательно запутались: так кто же самая младшая из сестер Сулеймана — ведет себя как старшая
Десять лет спустя: «Клиника» возвращается с теми же лицами и тем же безумием — телеканал ABC раскрыл дату премьеры
«Втянулась сразу»: жуткий сериал с 7,7 на «Кинопоиске» зайдет фанатам «Сверхъестественного» — идеально для Хэллоуина
Машина времени Кости Волкова: «Аутсорс» – лучший сериал в карьере Янковского, но ляпов в нем столько, что хватит на второй сезон
«Можно и "Простоквашино" запретить»: российские власти определились с судьбой «Маши и Медведя» – под «раздачу» попали и другие мульты
Создатели «Оно: Добро пожаловать в Дерри» изначально показали HBO совсем другой финал первой серии — реакция продюсеров их шокировала
«Трем котам» уже 10 лет: и не все знают, что за границей героев зовут иначе – Карамельке повезло, а вот Коржику и Компоту «досталось»
Пересматривать «Битлджус Битлджус» на Хэллоуин – та еще попса: эти три фильма вспоминают редко, хоть они ничем не хуже
Даже Годжо Сатору без нее бы не было: ИИ нашел 3 тайтла, похожих на «Мою геройскую академию» – для тех, кому мало серии раз в неделю
«Что это за чвакающий шлепок?»: за всю карьеру Рязанова лишь один его фильм оценили на жалкие 2.7 – зрители прозвали «дешевым подобием»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше