В 1 сезоне сериала «Трудности ассимиляции» события происходят в начале 90-х годов. Луис Хуанг вместе со своей семьей переезжает в пригород Орландо, штат Флорида. Американцы азиатского происхождения обнаруживают, что жизнь в этих краях сильно отличается от той, к которой они привыкли в китайском квартале Вашингтона. Близкие Луиса не одобряют переезд в провинциальный городок, но глава семейства уверен, что там он сможет наладить бизнес и дела у их семьи пойдут в гору. Хуанг планирует открытие восточного мясного ресторана. Но его супруга Джессика не может даже найти себе подходящего парикмахера, не говоря уж о работе и друзьях.