В 1 сезоне 4 серии сериала «Для людей» жители родного города Сета серьезно заболевают из-за загрязнения грунтовых вод и молодой юрист решает представлять их интересы в суде. Белл, Симонс и Адамс помогают Карлан в расследовании убийства.
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