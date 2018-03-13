В 1 сезоне 1 серии сериала «Для людей» шестерых выбранных молодых юристов ожидает сложная проверка. Ребята разделены на оппозиционные стороны обвинения и защиты в ходе расследования громких и и противоречивых преступлений на федеральном уровне.
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