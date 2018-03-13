В 1 сезоне 2 серии сериала «Для людей» обе команды настроены на победу на втором заседании по скандальному делу. Джею необходимо справиться с эмоциями, чтобы защищать клиента с противоречивыми принципами, а идеалы Сандры меняют взгляды Крисман.
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