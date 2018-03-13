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Киноафиша Сериалы Для людей Сезоны Сезон 1 Серия 10

Для людей 2018 - 2019 10 серия 1 сезон

7.8 Оцените
10 голосов
Все серии 1 сезона «Для людей»
Пилот
Сезон 1 / Серия 1 13 марта 2018
Священная война
Сезон 1 / Серия 2 20 марта 2018
В 18 милях от Роанока
Сезон 1 / Серия 3 27 марта 2018
Библиотечный источник
Сезон 1 / Серия 4 3 апреля 2018
Величайший судья
Сезон 1 / Серия 5 10 апреля 2018
Каждый — Супергерой
Сезон 1 / Серия 6 17 апреля 2018
Вы видели Леонарда Нокса?
Сезон 1 / Серия 7 1 мая 2018
Тусовка
Сезон 1 / Серия 8 8 мая 2018
Исключительные обстоятельства
Сезон 1 / Серия 9 15 мая 2018
Это то, что я хотел сказать
Сезон 1 / Серия 10 22 мая 2018
О чем cерия

В 1 сезоне 10 серии сериала «Для людей» Сандра представляет интересы гидролога, которого обвиняют в шпионаже для правительства Китая. Однако после недавнего поражения в суде девушка становится неуверенной в своих методах защиты.

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