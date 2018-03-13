В 1 сезоне 10 серии сериала «Для людей» Сандра представляет интересы гидролога, которого обвиняют в шпионаже для правительства Китая. Однако после недавнего поражения в суде девушка становится неуверенной в своих методах защиты.
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