В 1 сезоне 6 серии сериала «Для людей» Леонард и Сандра снова сталкиваются в суде друг с другом из-за дела Морриса, который считает себя супергероем. Рейтинг побед Эллисон находится под угрозой, когда она берет на себя защиту пирата Артуро Маркуса.
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