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Киноафиша Сериалы Для людей Сезоны Сезон 1 Серия 6

Для людей 2018 - 2019 6 серия 1 сезон

7.4 Оцените
10 голосов
Все серии 1 сезона «Для людей»
Пилот
Сезон 1 / Серия 1 13 марта 2018
Священная война
Сезон 1 / Серия 2 20 марта 2018
В 18 милях от Роанока
Сезон 1 / Серия 3 27 марта 2018
Библиотечный источник
Сезон 1 / Серия 4 3 апреля 2018
Величайший судья
Сезон 1 / Серия 5 10 апреля 2018
Каждый — Супергерой
Сезон 1 / Серия 6 17 апреля 2018
Вы видели Леонарда Нокса?
Сезон 1 / Серия 7 1 мая 2018
Тусовка
Сезон 1 / Серия 8 8 мая 2018
Исключительные обстоятельства
Сезон 1 / Серия 9 15 мая 2018
Это то, что я хотел сказать
Сезон 1 / Серия 10 22 мая 2018
О чем cерия

В 1 сезоне 6 серии сериала «Для людей» Леонард и Сандра снова сталкиваются в суде друг с другом из-за дела Морриса, который считает себя супергероем. Рейтинг побед Эллисон находится под угрозой, когда она берет на себя защиту пирата Артуро Маркуса.

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