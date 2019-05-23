Во 2 сезоне 8 серии сериала «Фитнес» головной офис проводит интеллектуальную игру между всеми клубами, и Асе предстоит собрать команду. А Володя встречает беременную девушку, с которой переспал полгода назад, и теперь думает, что скоро станет отцом.
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