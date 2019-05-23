Во 2 сезоне 12 серии сериала «Фитнес» Леша отправляется к Борису, чтобы забрать вещи Аси, но в итоге они вместе напиваются. Противостояние Филиппа и Полины набирает обороты, а Ася пытается искоренить из клуба нелегальных тренеров.
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