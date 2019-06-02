В 5 сезоне 12 серии сериала «Бойтесь ходячих мертвецов» Чарли покидает группу и начинает собственный путь. Практически сразу девушка попадает в смертельную западню, из которой ее вызволяет бывший лидер общины раввинов Иаков.
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