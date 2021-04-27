В 1 сезоне 3 серии сериала «Фатма» главная героиня узнает крайне неприятную правду о своем супруге Зафере. Но сможет ли она с ней смириться? После кончины Огуза все резко меняется. Фатма пытается разрешить свои старые непроработанные травмы...
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