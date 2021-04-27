Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Не слышу зла" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы Фатма Сезоны Сезон 1 Серия 3

Фатма 2021 3 серия 1 сезон

мало голосов Оцените
0 голосов
Гравитация
Сезон 1 / Серия 1 27 апреля 2021
Пыль
Сезон 1 / Серия 2 27 апреля 2021
Посмотри на меня
Сезон 1 / Серия 3 27 апреля 2021
Матери и сыновья
Сезон 1 / Серия 4 27 апреля 2021
Место у окна
Сезон 1 / Серия 5 27 апреля 2021
Падение
Сезон 1 / Серия 6 27 апреля 2021
О чем cерия

В 1 сезоне 3 серии сериала «Фатма» главная героиня узнает крайне неприятную правду о своем супруге Зафере. Но сможет ли она с ней смириться? После кончины Огуза все резко меняется. Фатма пытается разрешить свои старые непроработанные травмы...

Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Разбой 10 комментариев
Праведник
Праведник 130 комментариев
Зомби: Из Пусана в Гангнам
Зомби: Из Пусана в Гангнам 6 комментариев
Related video
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Приложение киноафиши