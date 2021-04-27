В 1 сезоне сериала «Фатма» действие разворачивается вокруг неприметной и скромной уборщицы по имени Фатма. После череды трагичных и шокирующих событий главная героиня решается на отважные и рискованные поступки. Сначала Фатима отправляется на поиски своего некогда пропавшего супруга — мужчина исчез, не оставив после себя даже записки. Затем женщина начинает прорабатывать свои застарелые травмы, которые долгое время не давали ей покоя. По ходу развития событий Фатма сталкивается с различными ситуациями, которые помогают ей изменить отношение к себе.