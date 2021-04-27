Секреты есть не только у Уэнсдэй: кто есть кто в семейке Аддамс?

Все из-за Дэндзи: почему Макима убивает Пауэр в аниме «Человек-бензопила»?

На каком авто Нина и Шурик уезжали в «Кавказской пленнице»? На улицах советских городов таких машин были единицы

«Большая честь для меня»: Хью Лори стал новым Дамблдором в «Гарри Поттере», но речь не про сериал НВО (А Волдеморт теперь — звезда «Дэдпула»)

Старки повсюду, но вместе — почти никогда: один момент в «Игре престолов» до сих пор не дает покоя фанатам

«Толкин вертится в гробу»: Маск устроил разнос «Кольцам власти» — похвалил лишь одну героиню

Что посмотреть после «Голого пистолета»: лучшие фильмы с Лиамом Нисоном, после которых вы полюбите его еще больше

«К стриптизу Васильева меня жизнь не готовила»: новый фильм звезды «Невского» — практически Marvel (и здесь он танцует голым)

Убил Томмена и свалил все на Тириона: в «Игре престолов» Джейме должен был стать новым безумным королем

«Будет плохим, никому не понравится»: Устюгов похоронил продолжение «Ментовских войн» — к роли Шилова не вернется даже за большие деньги