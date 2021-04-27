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Фатма 2021, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Фатма
Киноафиша Сериалы Фатма Сезоны Сезон 1

Fatma 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 27 апреля 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 6
Продолжительность сезона 4 часа 12 минут
О чем 1-й сезон сериала «Фатма»

В 1 сезоне сериала «Фатма» действие разворачивается вокруг неприметной и скромной уборщицы по имени Фатма. После череды трагичных и шокирующих событий главная героиня решается на отважные и рискованные поступки. Сначала Фатима отправляется на поиски своего некогда пропавшего супруга — мужчина исчез, не оставив после себя даже записки. Затем женщина начинает прорабатывать свои застарелые травмы, которые долгое время не давали ей покоя. По ходу развития событий Фатма сталкивается с различными ситуациями, которые помогают ей изменить отношение к себе.

Рейтинг сериала

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7.4 IMDb
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Список серий сериала Фатма График выхода всех сериалов
Сезон 1
Гравитация Gravity
Сезон 1 Серия 1
27 апреля 2021
Пыль Toz
Сезон 1 Серия 2
27 апреля 2021
Посмотри на меня Yüzüme Bak
Сезон 1 Серия 3
27 апреля 2021
Матери и сыновья Analar ve Oğulları
Сезон 1 Серия 4
27 апреля 2021
Место у окна Cam Kenarı
Сезон 1 Серия 5
27 апреля 2021
Падение Düşüş
Сезон 1 Серия 6
27 апреля 2021
График выхода всех сериалов
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