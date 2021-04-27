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Киноафиша Сериалы Фатма Сезоны Сезон 1 Серия 6

Фатма 2021 6 серия 1 сезон

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Гравитация
Сезон 1 / Серия 1 27 апреля 2021
Пыль
Сезон 1 / Серия 2 27 апреля 2021
Посмотри на меня
Сезон 1 / Серия 3 27 апреля 2021
Матери и сыновья
Сезон 1 / Серия 4 27 апреля 2021
Место у окна
Сезон 1 / Серия 5 27 апреля 2021
Падение
Сезон 1 / Серия 6 27 апреля 2021
О чем cерия

В 1 сезоне 6 серии сериала «Фатма» главная героиня упорно пытается добиться правосудия, однако муки совести не отпускают ее ни на секунду. В это же время Эмине узнает совершенно шокирующую правду об Огузе, которая серьезно меняет положение дел.

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