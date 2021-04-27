В 1 сезоне 6 серии сериала «Фатма» главная героиня упорно пытается добиться правосудия, однако муки совести не отпускают ее ни на секунду. В это же время Эмине узнает совершенно шокирующую правду об Огузе, которая серьезно меняет положение дел.
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