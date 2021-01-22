В 1 сезоне 2 серии сериала «Судьба: Сага Винкс» главные героини продолжают исследовать свои необычные способности, параллельно выстраивая отношения друг с другом. Блум и Стелла решают объединиться ради общей миссии. Сожженный начинает своей террор.
