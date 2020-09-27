В 4 сезоне 3 серии сериала «Фарго» Одис выступает в союзе с еще одним персонажем. Тем временем Джосто одержим жаждой мщения, а Оретта находит себе новое поприще для использования своих навыков. У Гаэтано наступает момент сделать собственный ход.
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