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Киноафиша Сериалы Фарго Сезоны Сезон 4 Серия 2

Фарго 2014 2 серия 4 сезон

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О чем серия

В 4 сезоне 2 серии сериала «Фарго» клан Сматни должен принять нежданных гостей. Для Джосто и Гаэтано наступает драматический момент воссоединения. Лой решается бросить вызов статус-кво, а у Оретты возникает большая проблема. 

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