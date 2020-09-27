В 4 сезоне 2 серии сериала «Фарго» клан Сматни должен принять нежданных гостей. Для Джосто и Гаэтано наступает драматический момент воссоединения. Лой решается бросить вызов статус-кво, а у Оретты возникает большая проблема.
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