В 4 сезоне 8 серии сериала «Фарго» Лой ведет очень опасную игру, буквально с огнем. Джосто же не стесняется собственных чувств и эмоций. Тем временем Оретта делает удивительное открытие. Наконец, Дик все ближе подбирается к Зельмару и Свани.
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