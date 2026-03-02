Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Прыгуны» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Рейтинг 7+ на IMDb, а впечатлений — на все 10: посмотрела лучшие сериалы про пришельцев — и только эти 3 засели в голове навсегда

Рейтинг 7+ на IMDb, а впечатлений — на все 10: посмотрела лучшие сериалы про пришельцев — и только эти 3 засели в голове навсегда

2 марта 2026 17:40
Рейтинг 7+ на IMDb, а впечатлений — на все 10: посмотрела лучшие сериалы про пришельцев — и только эти 3 засели в голове навсегда

Это почти всегда та битва, которую нельзя выиграть.

Вторжение инопланетян — это не всегда огненные шары в небе и грандиозные баталии. Часто это методичное искажение самой реальности. У меня получилось найти три сериала, которые исследуют эту тему с разных сторон: от жизни в уже захваченном мире до борьбы с невидимой угрозой, меняющей саму природу человека.

«Halo» (2022, рейтинг 7.3 на IMDb)

Сериал переносит зрителя в XXVI век, где человечество ведет отчаянную и почти безнадежную войну. Противостоит ему Ковенант — мощный альянс инопланетных рас, объединенных фанатичной религией. Земляне терпят поражение за поражением, пока на поле боя не появляется их секретное оружие — спартанец в зеленых доспехах, известный как Мастер Чиф.

Его путь ведет на загадочную кольцеобразную мегаструктуру. В отличие от многих проектов жанра, «Halo» сочетает эпичные космические баталии с глубоким внутренним конфликтом главного героя, разрывающегося между программой солдата и пробуждающимися в нем человеческими эмоциями.

«Предел» (2005, рейтинг 7.3 на IMDb)

Эта история — о вторжении иного типа. Все начинается со странного инцидента на военном корабле: после столкновения с НЛО часть экипажа погибает, а выжившие обретают пугающие способности. Правительство собирает команду ученых, чтобы понять природу угрозы.

Они быстро осознают, что имеют дело с врагом, который действует на биологическом уровне, изменяя ДНК и подчиняя волю через сложный сигнал. Это интеллектуальный триллер о борьбе с угрозой, которую сложно разгадать.

Рейтинг 7+ на IMDb, а впечатлений — на все 10: посмотрела лучшие сериалы про пришельцев — и только эти 3 засели в голове навсегда

«Рухнувшие небеса» (2011, рейтинг 7.1 на IMDb)

Классическая история сопротивления после апокалипсиса. Цивилизация разрушена технологически превосходящими захватчиками, а выжившие ведут партизанскую войну. В центре сюжета — бывший профессор истории, который становится лидером ополчения.

Сериал фокусируется на том, как обычные люди превращаются в солдат и стратегов, пытаясь отвоевать будущее для своих детей в мире, где рухнули все старые правила.

Каждый проект показывает, что самое страшное в инопланетном вторжении — не сами корабли, а то, как оно меняет нас самих, наше общество и наши представления о человечности.

Фото: Legion-Media, Кадр из сериала «Предел», «Halo»
Валерия Белашкова
Валерия Белашкова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
3 малоизвестных сериала, которые украдут ваш сон: не включайте, если завтра на работу – не оторветесь (№3 похож на «Большую маленькую ложь») 3 малоизвестных сериала, которые украдут ваш сон: не включайте, если завтра на работу – не оторветесь (№3 похож на «Большую маленькую ложь») Читать дальше 5 марта 2026
«Бриджертоны» отдыхают: 7 дорогущих сериалов, где каждая серия – эстетическое наслаждение «Бриджертоны» отдыхают: 7 дорогущих сериалов, где каждая серия – эстетическое наслаждение Читать дальше 4 марта 2026
Как цензура такое пропустила? Этим 5 аниме зря не дали рейтинг 18+ – в итоге в России их смотрят даже дети Как цензура такое пропустила? Этим 5 аниме зря не дали рейтинг 18+ – в итоге в России их смотрят даже дети Читать дальше 4 марта 2026
Устал ждать «Гангстерленд 2» и откопал 3 сериала ничуть не хуже: про №1 почти никто не слышал, зато там 2 звезды «Игры престолов» Устал ждать «Гангстерленд 2» и откопал 3 сериала ничуть не хуже: про №1 почти никто не слышал, зато там 2 звезды «Игры престолов» Читать дальше 4 марта 2026
Не надо ждать финала: 3 свежих сериала с рейтингом IMDb 8+, которые уже вышли целиком Не надо ждать финала: 3 свежих сериала с рейтингом IMDb 8+, которые уже вышли целиком Читать дальше 3 марта 2026
30 лучших сериалов на Netflix прямо сейчас назвал New York Times: выбрал 7, которые в России видело 1,5 человека 30 лучших сериалов на Netflix прямо сейчас назвал New York Times: выбрал 7, которые в России видело 1,5 человека Читать дальше 3 марта 2026
5 зарубежных сериалов 2025 года с оценкой 7.4+: о них говорили мало, а зря – не отпускают до самых титров 5 зарубежных сериалов 2025 года с оценкой 7.4+: о них говорили мало, а зря – не отпускают до самых титров Читать дальше 2 марта 2026
3 зарубежных сериала я готова пересматривать вечно: цепляют с первой серии, а рейтинги на IMDb у всех 8+ 3 зарубежных сериала я готова пересматривать вечно: цепляют с первой серии, а рейтинги на IMDb у всех 8+ Читать дальше 2 марта 2026
Ума не приложу, за что все хвалят «Молодого Шерлока»: не крутой детектив, а разочарование года (от Мориарти просто тошнит) Ума не приложу, за что все хвалят «Молодого Шерлока»: не крутой детектив, а разочарование года (от Мориарти просто тошнит) Читать дальше 5 марта 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше