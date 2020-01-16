В 1 сезоне сериала «Все будет хорошо» история разворачивается вокруг вчерашнего студента по имени Николас. Волею судьбы он становится единственным опекуном для двух своих младших сестер. Главный герой не имеет никакого понятия о том, как нужно воспитывать детей. Он также не знает, как сможет заменить девочкам покойных родителей, которые были практически идеальными. Однако Николас верит и надеется на то, что у него все обязательно будет хорошо. По ходу развития событий главный герой не только учится быть хорошим родителем, он также старается быть более внимательным к чувствам своих сестер. Параллельно парень пытается наладить свою личную жизнь и пробиться в карьере.