Все будет хорошо 2020, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Все будет хорошо
Киноафиша Сериалы Все будет хорошо Сезоны Сезон 1

Everything's Gonna Be Okay
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 16 января 2020
Год выпуска 2020
Количество серий 10
Продолжительность сезона 5 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Все будет хорошо»

В 1 сезоне сериала «Все будет хорошо» история разворачивается вокруг вчерашнего студента по имени Николас. Волею судьбы он становится единственным опекуном для двух своих младших сестер. Главный герой не имеет никакого понятия о том, как нужно воспитывать детей. Он также не знает, как сможет заменить девочкам покойных родителей, которые были практически идеальными. Однако Николас верит и надеется на то, что у него все обязательно будет хорошо. По ходу развития событий главный герой не только учится быть хорошим родителем, он также старается быть более внимательным к чувствам своих сестер. Параллельно парень пытается наладить свою личную жизнь и пробиться в карьере.

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
7.5 IMDb
Список серий сериала Все будет хорошо График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Семиточечная коровка Seven-Spotted Ladybug
Сезон 1 Серия 1
16 января 2020
Сине-зеленый птицеед Greenbottle Blue Tarantula
Сезон 1 Серия 2
16 января 2020
Гигантские азиатские богомолы Giant Asian Mantises
Сезон 1 Серия 3
23 января 2020
Тутовые шелкопряды Silkmoths
Сезон 1 Серия 4
30 января 2020
Западноафриканские гигантские черные многоножки West African Giant Black Millipedes
Сезон 1 Серия 5
6 февраля 2020
Муравьи-жнецы Harvester Ants
Сезон 1 Серия 6
13 февраля 2020
Синие жуки-броненосцы Blue Death-Feigning Beetles
Сезон 1 Серия 7
20 февраля 2020
Личинки Maggots
Сезон 1 Серия 8
27 февраля 2020
Данаиды монархи Monarch Butterflies
Сезон 1 Серия 9
5 марта 2020
Дисковидные тараканы Discoid Cockroaches
Сезон 1 Серия 10
12 марта 2020
