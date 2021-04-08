Меню
Все будет хорошо 2020 - 2021, 2 сезон

Everything's Gonna Be Okay
Премьера сезона 8 апреля 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 10
Продолжительность сезона 5 часов 0 минут
О чем 2-й сезон сериала «Все будет хорошо»

Во 2 сезоне сериала «Все будет хорошо» история разворачивается вокруг молодого мужчины по имени Николас. Волею судьбы он становится опекуном для двух своих сестер-подростков. Матильда и Женевьева — далеко не самые покладистые и спокойные девочки. Тем не менее они очень любят своего старшего брата. Николас не знает, сможет ли он заменить сестрам отца, однако он точно уверен, что у них все будет хорошо. Параллельно герой пытается разобраться в своих личных отношениях с бойфрендом по имени Алекс и построить какую-никакую карьеру. Девочки также познают себя, знакомятся с новыми парнями и пытаются привыкнуть к новому укладу жизни.

Рейтинг сериала

0.0
7.5 IMDb
Кузнечики серые Gray Bird Grasshopper
Сезон 2 Серия 1
8 апреля 2021
Вьетнамская сколопендра Jungle Centipede
Сезон 2 Серия 2
8 апреля 2021
Императорский скорпион Emperor Scorpion
Сезон 2 Серия 3
15 апреля 2021
Гигантские тараканы Cave Cockroaches
Сезон 2 Серия 4
22 апреля 2021
Калифорнийские банановые слизни California Banana Slugs
Сезон 2 Серия 5
29 апреля 2021
Королевский паук-скакун Regal Jumping Spider
Сезон 2 Серия 6
6 мая 2021
Пиррарктиа Изабелла Woolly Bear Caterpillar
Сезон 2 Серия 7
13 мая 2021
Полосатый паук Аргиопа Banded Argiope Spider
Сезон 2 Серия 8
20 мая 2021
Каролина Сфинкс Мотылек Carolina Sphinx Moth
Сезон 2 Серия 9
27 мая 2021
Бабочка-фритиллярий залива Gulf Fritillary Butterfly
Сезон 2 Серия 10
3 июня 2021
