Во 2 сезоне сериала «Все будет хорошо» история разворачивается вокруг молодого мужчины по имени Николас. Волею судьбы он становится опекуном для двух своих сестер-подростков. Матильда и Женевьева — далеко не самые покладистые и спокойные девочки. Тем не менее они очень любят своего старшего брата. Николас не знает, сможет ли он заменить сестрам отца, однако он точно уверен, что у них все будет хорошо. Параллельно герой пытается разобраться в своих личных отношениях с бойфрендом по имени Алекс и построить какую-никакую карьеру. Девочки также познают себя, знакомятся с новыми парнями и пытаются привыкнуть к новому укладу жизни.