158 800 000 миллионов просмотров за месяц и это только начало: «Кей-поп-охотницы на демонов» ворвались в топ-5 Netflix, но за что?

Почему все хотят вырвать у него сердце? Раскрываем главный секрет силы Денджи из «Человека-бензопилы»

Даже страшнее, чем в 1979: новый «Чужой» напугал критиков на 90 % свежести — за что его хвалят (и ругают)

Не только «Гладиатором» единым: топ-5 фильмов о Древнем Риме, которые смотрятся на одном дыхании

Очнетесь в 6 утра — и все равно включите следующую серию: 10 британских детективов с безупречным рейтингом (у всех выше 8 на IMDb)

У Диппера в «Гравити Фолз» есть еще одна сестра — ее показывали в мульте много раз, но зрители так и не поняли

Родился без ног, ходит на руках: инопланетянина в культовом фильме Спилберга сыграл мальчик-инвалид — и вот как он выглядит сейчас (фото)

Будто Найт Шьямалан в свои лучшие годы: 5 малоизвестных азиатских фильмов с шокирующим финалом, от которого отвисает челюсть

Уолтер в «Во все тяжкие» признался Джесси в отравлении Брока и даже заспойлерил финал, но понять это без подсказки — невозможно

ИИ посмотрел советскую анимацию для детей 0+ и чуть не сошел с ума: 3 мульта, которые совсем не то, чем кажутся («Ежик в тумане» — лишь №3)