Попытки пописать в депрессии и сопутствующие проблемы
Сезон 1 / Серия 728 июля 2019
Соль земли позади тебя
Сезон 1 / Серия 84 августа 2019
Неприятности не вечны (спецэпизод)
Сезон 1 / Серия 94 декабря 2020
К черту всех, кто не рыба-капля (спецэпизод)
Сезон 1 / Серия 1024 января 2021
О чем серия
В 1 сезоне 8 серии сериала «Эйфория» у Ру что-то с почками, поэтому она лежит в больнице. Джулс снова с ней общается. Нейт и Мэдди расстаются, Кэсси и Маккей тоже. Всем школьникам предстоит еще пережить предстоящий зимний бал.
Фальшивый Стамбул: сериал «Константинополь» на самом деле снимали в России и Грузии — и вот в каких городах
Новый сериал с Пеговой выйдет 13 ноября: добродушная москвичка приходит на помощь к незнакомке и начинается нечто
Anitrendz выдал свой рейтинг самых популярных аниме осени 2025 года: безусловно, лидирует «Человек-бензопила», но кто еще?
«Лучше б “Ворониных” навернул»: Янковский в восторге от этого «умного» ужастика, но простые зрители зевают и тянутся к кнопке «выкл.»
От «Атаки титанов» до «Тетради смерти»: в Китае запрещены почти полсотни популярнейших аниме – и одна причина уморительнее другой
«Гарри Поттер никогда не был крутым»: Том Фелтон стал изгоем из-за Мальчика, который выжил – и спустя годы разочаровался во франшизе
Создатель GTA признался в любви к фильму, от которого зрители падали в обморок: назвал советскую драму лучшим военным кино всех времен
Первым задал тренд на «уставших» киллеров: за 17 лет до «Джона Уика» гремел другой боевик — Киану Ривз лишь повторил
Ближе к «Крепкому орешку», чем к хоррору: новая экранизация Кинга пропитана духом боевиков 80-х — премьера уже в ноябре
«Не получается лить воду»: в США 5 лет назад вышла своя «Игра в кальмара» – серии по 10 минут, а в главной роли звезда «Голодных игр»
Тоже боялись в детстве рыбу из «В синем море…»? ИИ превратил ее и еще 5 мультяшек СССР в героев Миядзаки – теперь они милахи (фото)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше
Авторизация по e-mail