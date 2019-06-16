Попытки пописать в депрессии и сопутствующие проблемы
Сезон 1 / Серия 728 июля 2019
Соль земли позади тебя
Сезон 1 / Серия 84 августа 2019
Неприятности не вечны (спецэпизод)
Сезон 1 / Серия 94 декабря 2020
К черту всех, кто не рыба-капля (спецэпизод)
Сезон 1 / Серия 1024 января 2021
О чем серия
В 1 сезоне 6 серии сериала «Эйфория» на Хэллоуин Ру замечает, насколько она зависима от Джулс. Последняя это тоже замечает. Маккей не уверен в своем футбольном будущем. Все-таки Кэсси проводит ночь с Дэниэлом.
