Попытки пописать в депрессии и сопутствующие проблемы
Сезон 1 / Серия 728 июля 2019
Соль земли позади тебя
Сезон 1 / Серия 84 августа 2019
Неприятности не вечны (спецэпизод)
Сезон 1 / Серия 94 декабря 2020
К черту всех, кто не рыба-капля (спецэпизод)
Сезон 1 / Серия 1024 января 2021
О чем серия
В 1 сезоне 1 серии сериала «Эйфория» семнадцатилетняя Ру возвращается домой после рехаба, но не планирует бросать наркотики. Она встречает Джулс на вечеринке Маккея, который в свою очередь заинтересован в Кэсси.
