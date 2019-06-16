Эта жестокая теория о «Холодном сердце» заставит по-новому взглянуть на Кристоффа и Свена: хорошо, что детям всего не показали

«Один дома» + «Гарри Поттер» + Спилберг = «Гремлины 3»: что известно о возвращении культовых монстров

879 892 954 просмотра — и ни одного слова: эту серию «Маши и Медведя» засматривают до дыр даже взрослые (видео)

«Не получается лить воду»: в США 5 лет назад вышла своя «Игра в кальмара» – серии по 10 минут, а в главной роли звезда «Голодных игр»

«Лучше б “Ворониных” навернул»: Янковский в восторге от этого «умного» ужастика, но простые зрители зевают и тянутся к кнопке «выкл.»

От «Атаки титанов» до «Тетради смерти»: в Китае запрещены почти полсотни популярнейших аниме – и одна причина уморительнее другой

Ближе к «Крепкому орешку», чем к хоррору: новая экранизация Кинга пропитана духом боевиков 80-х — премьера уже в ноябре

«Гарри Поттер никогда не был крутым»: Том Фелтон стал изгоем из-за Мальчика, который выжил – и спустя годы разочаровался во франшизе

Создатель GTA признался в любви к фильму, от которого зрители падали в обморок: назвал советскую драму лучшим военным кино всех времен

«Великий сериал»: новинка от автора «Во все тяжкие» стартовала триумфально — 100% на RT и 9,3 балла на IMDb (больше, чем у «Игры престолов»!)