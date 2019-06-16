Попытки пописать в депрессии и сопутствующие проблемы
Сезон 1 / Серия 728 июля 2019
Соль земли позади тебя
Сезон 1 / Серия 84 августа 2019
Неприятности не вечны (спецэпизод)
Сезон 1 / Серия 94 декабря 2020
К черту всех, кто не рыба-капля (спецэпизод)
Сезон 1 / Серия 1024 января 2021
О чем серия
В 1 сезоне 7 серии сериала «Эйфория» Ру страдает от депрессии и смотрит все 22 эпизода подряд одного британского реалити-шоу. Джулс собирается навестить старого друга. Кэсси очень нужен совет касательно того, что произошло на Хэллоуин.
Эта жестокая теория о «Холодном сердце» заставит по-новому взглянуть на Кристоффа и Свена: хорошо, что детям всего не показали
«Один дома» + «Гарри Поттер» + Спилберг = «Гремлины 3»: что известно о возвращении культовых монстров
879 892 954 просмотра — и ни одного слова: эту серию «Маши и Медведя» засматривают до дыр даже взрослые (видео)
«Не получается лить воду»: в США 5 лет назад вышла своя «Игра в кальмара» – серии по 10 минут, а в главной роли звезда «Голодных игр»
«Лучше б “Ворониных” навернул»: Янковский в восторге от этого «умного» ужастика, но простые зрители зевают и тянутся к кнопке «выкл.»
От «Атаки титанов» до «Тетради смерти»: в Китае запрещены почти полсотни популярнейших аниме – и одна причина уморительнее другой
Ближе к «Крепкому орешку», чем к хоррору: новая экранизация Кинга пропитана духом боевиков 80-х — премьера уже в ноябре
«Гарри Поттер никогда не был крутым»: Том Фелтон стал изгоем из-за Мальчика, который выжил – и спустя годы разочаровался во франшизе
Создатель GTA признался в любви к фильму, от которого зрители падали в обморок: назвал советскую драму лучшим военным кино всех времен
«Великий сериал»: новинка от автора «Во все тяжкие» стартовала триумфально — 100% на RT и 9,3 балла на IMDb (больше, чем у «Игры престолов»!)
Думали, история закончилась? У «Бандитского Петербурга» есть еще два спин-оффа — и оба сериала держат 7,9 балла
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше
Авторизация по e-mail