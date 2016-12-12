Во 2 сезоне сериала «Это любовь» главные герои — три пары — продолжают сталкиваться с самыми разнообразными жизненными ситуациями. Аня и Паша активно готовятся к скорому переезду в собственную квартиру — надо только ремонт закончить. В это же время к Диме и Оле приезжает загадочный Артем — брат Димы, который долго время кочевал по всему свету. Настя и Андрей никак не могут определиться, хотят ли они детей. Точнее, Настя еще как хочет, а вот Андрей все-таки пока сомневается. Может, домашний любимец поможет им решить этот вопрос?