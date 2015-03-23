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Киноафиша Сериалы Это любовь
Это любовь (2015 - 2016) Это любовь 16+
Год выпуска 2015
Страна Россия
Всего сезонов 2 сезона
Эпизод длится 24 минуты
Телеканал СТС
Продолжительность 16 часов 0 минут
О чем сериал

«Это любовь» — многосерийная российская комедия, повествующая о жизни и взаимоотношениях шестерых друзей. Каждый из них сталкивается с проблемами, актуальными для обычных людей. Настя и Андрей наконец решают съехаться. Они уже долгое время встречаются и прекрасно понимают, что в быту им придется притираться друг к другу. В свою очередь, Аня и Паша уже давно женаты и даже воспитывают совместного ребенка. И все же квартирный вопрос продолжает висеть над их головами как дамоклов меч. Оля и Дима никак не могут решить, чего хотят больше: быть друзьями или любовниками. В их понимании одно никак не может быть вместе с другим. Ведь после случайного секса отношения этой пары серьезно изменились.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Константин Войтенко Паша
Зоряна Марченко Настя
Александр Ведменский Андрей
Инна Приходько Анна
Ольга Голдыс Оля
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Это любовь - Сезон 1 Сезон 1
2015, 20 эпизодов
 
Это любовь - Сезон 2 Сезон 2
2016, 20 эпизодов
 
Кадры из сериала
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