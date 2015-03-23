«Это любовь» — многосерийная российская комедия, повествующая о жизни и взаимоотношениях шестерых друзей. Каждый из них сталкивается с проблемами, актуальными для обычных людей. Настя и Андрей наконец решают съехаться. Они уже долгое время встречаются и прекрасно понимают, что в быту им придется притираться друг к другу. В свою очередь, Аня и Паша уже давно женаты и даже воспитывают совместного ребенка. И все же квартирный вопрос продолжает висеть над их головами как дамоклов меч. Оля и Дима никак не могут решить, чего хотят больше: быть друзьями или любовниками. В их понимании одно никак не может быть вместе с другим. Ведь после случайного секса отношения этой пары серьезно изменились.