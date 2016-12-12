Во 2 сезоне 16 серии сериала «Это любовь» Оля приехала в квартиру Димы, чтобы забрать свои вещи. Встреча оказывается чуть более неловкой, чем ожидалось. Паша и Сан Саныч готовятся к долгожданному футбольному матчу, болея при этом за разные команды.