Во 2 сезоне 12 серии сериала «Это любовь» Дима переживает из-за странного букета цветов, который появился в руках у Оли. Неужели у нее новый ухажер? Артем неожиданно расстается с Юлей, но проблема в том, что они даже не встречались.
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