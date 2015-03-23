В 1 сезоне сериала «Это любовь» действие разворачивается вокруг трех российских пар, которые сталкиваются с различными проблемами в своих отношениях. Как правило, ситуации, в которых оказываются главные герои, просты и понятны любому россиянину. Первая пара — Настя и Андрей — только выходит на новый этап своих отношений, в то время как Аня и Паша уже давно женаты и даже имеют собственное потомство. Впрочем, это только прибавило им проблем. Третья пара героев, которых зовут Оля и Дима, никак не может определиться со статусом своих отношений. Являются ли они парой в принципе?