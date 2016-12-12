Во 2 сезоне 13 серии сериала «Это любовь» Дима переживает из-за отношений с Олей, его друзья с тревогой за этим наблюдают. Сама девушка, напротив, выглядит более воодушевленно, чем прежде. Юля получает в подарок долгожданный навороченный телефон.
Related video
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Авторизация по e-mail