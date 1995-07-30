Menu
Eralash (1974 - 2019)
Ералаш
18+
Children's
Production year
1974
Country
Russia
Total seasons
36 seasons
Episode duration
10 minutes
TV channel
Первый канал
Runtime
59 hours 50 minutes
Cast
Cast
Aleksandr Golovin
Mikhail Pugovkin
Valentina Talyzina
Anna Tsukanova-Kott
Ekaterina Vulichenko
Sergey Nikolaev
Cast and Crew
Series rating
6.2
Rate
12
votes
6.4
IMDb
Seasons
Season 1
1974,
5 episodes
Season 2
1976,
9 episodes
Season 3
1978,
8 episodes
Season 4
1980,
8 episodes
Season 5
1982,
11 episodes
Season 6
1984,
12 episodes
Season 7
1986,
12 episodes
Season 8
1988,
12 episodes
Season 9
1990,
12 episodes
Season 10
1992,
12 episodes
Season 11
1994,
10 episodes
Season 12
1995,
7 episodes
Season 13
1997,
6 episodes
Season 14
1998,
7 episodes
Season 15
1999,
5 episodes
Season 16
2000,
6 episodes
Season 17
2001,
6 episodes
Season 18
2002,
7 episodes
Season 19
2003,
12 episodes
Season 20
2004,
12 episodes
Season 21
2005,
12 episodes
Season 22
2006,
12 episodes
Season 23
2007,
12 episodes
Season 24
2008,
12 episodes
Season 25
2009,
12 episodes
Season 26
2010,
12 episodes
Season 27
2011,
10 episodes
Season 28
2012,
8 episodes
Season 29
2013,
13 episodes
Season 30
2014,
12 episodes
Season 31
2015,
12 episodes
Season 32
2016,
12 episodes
Season 33
2017,
9 episodes
Season 34
2018,
8 episodes
Season 35
2019,
12 episodes
Season 36
TBA,
12 episodes
TV Series reviews
No reviews
Write review
Stills
