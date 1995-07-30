Menu
Eralash (1974 - 2019)

Ералаш 18+
Production year 1974
Country Russia
Total seasons 36 seasons
Episode duration 10 minutes
TV channel Первый канал
Runtime 59 hours 50 minutes
Cast
Aleksandr Golovin
Mikhail Pugovkin
Valentina Talyzina
Anna Tsukanova-Kott
Ekaterina Vulichenko
Sergey Nikolaev
Cast and Crew

Series rating

6.2
Rate 12 votes
6.4 IMDb
Seasons
Season 1
1974, 5 episodes
 
Season 2
1976, 9 episodes
 
Season 3
1978, 8 episodes
 
Season 4
1980, 8 episodes
 
Season 5
1982, 11 episodes
 
Season 6
1984, 12 episodes
 
Season 7
1986, 12 episodes
 
Season 8
1988, 12 episodes
 
Season 9
1990, 12 episodes
 
Season 10
1992, 12 episodes
 
Season 11
1994, 10 episodes
 
Season 12
1995, 7 episodes
 
Season 13
1997, 6 episodes
 
Season 14
1998, 7 episodes
 
Season 15
1999, 5 episodes
 
Season 16
2000, 6 episodes
 
Season 17
2001, 6 episodes
 
Season 18
2002, 7 episodes
 
Season 19
2003, 12 episodes
 
Season 20
2004, 12 episodes
 
Season 21
2005, 12 episodes
 
Season 22
2006, 12 episodes
 
Season 23
2007, 12 episodes
 
Season 24
2008, 12 episodes
 
Season 25
2009, 12 episodes
 
Season 26
2010, 12 episodes
 
Season 27
2011, 10 episodes
 
Season 28
2012, 8 episodes
 
Season 29
2013, 13 episodes
 
Season 30
2014, 12 episodes
 
Season 31
2015, 12 episodes
 
Season 32
2016, 12 episodes
 
Season 33
2017, 9 episodes
 
Season 34
2018, 8 episodes
 
Season 35
2019, 12 episodes
 
Season 36
TBA, 12 episodes
 
