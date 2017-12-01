Во 2 сезоне 1 серии сериала «Проще простого» жители богатого района сталкиваются с исчезновением посылок. Чтобы установить личность воришки в бейсболке, соседи объединяют усилия. Это приводит к неожиданным последствиями.
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