Во 2 сезоне 7 серии сериала «Проще простого» танцовщица бурлеска Чейз помогает создавать феминистские перформансы с обнаженными телами. Происходящее не устраивает ее молодого человека Джо. Удастся ли влюбленным прийти к компромиссу?
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