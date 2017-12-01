Во 2 сезоне 3 серии сериала «Проще простого» стендап-комик вынужден подрабатывать таксистом, чтобы построить карьеру на сцене. Писательница-феминистка, напротив, оказывается девушкой по вызову. Однажды их пути пересекаются.
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