Во 2 сезоне 2 серии сериала «Проще простого» супруги Энди и Кайл утрачивают интерес к сексу. Для решения проблемы они обращаются за помощью к семейному психологу. Специалист советует мужу и жене попробовать открытые отношения.
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