Во 2 сезоне 6 серии сериала «Проще простого» рассказывается о богатой американской семье. В качестве наказания родители заставляют своего сына каждую неделю посещать церковь. Они даже не подозревают, к чему это в итоге приведет.
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