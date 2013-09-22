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Киноафиша Сериалы Аббатство Даунтон Сезоны Сезон 4 Серия 2

Аббатство Даунтон 2010 - 2015 2 серия 4 сезон

8.0 Оцените
10 голосов
Все серии 4 сезона «Аббатство Даунтон»
Эпизод 1
Сезон 4 / Серия 1 22 сентября 2013
Эпизод 2
Сезон 4 / Серия 2 29 сентября 2013
Эпизод 3
Сезон 4 / Серия 3 6 октября 2013
Эпизод 4
Сезон 4 / Серия 4 13 октября 2013
Эпизод 5
Сезон 4 / Серия 5 20 октября 2013
Эпизод 6
Сезон 4 / Серия 6 27 октября 2013
Эпизод 7
Сезон 4 / Серия 7 3 ноября 2013
Эпизод 8
Сезон 4 / Серия 8 10 ноября 2013
О чем cерия

В 4 сезоне 2 серии сериала «Аббатство Даунтон» Мэри фокусируется на управлении всем аббатством, ей кажется, что именно так она сможет избавиться от депрессии. Роберт не поддерживает ее порывы. Бейтс пытается помочь Моузли.

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