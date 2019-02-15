В 1 сезоне 1 серии сериала «Роковой патруль» Клифф тяжело переживает свое превращение в робота, при этом много лет не выходя из дома. Оживление в доме начинается, когда Нильс ненадолго уезжает, а Джейн подначивает своих соседей выбраться в город.
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