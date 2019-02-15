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Киноафиша Сериалы Роковой патруль Сезоны Сезон 1 Серия 1

Роковой патруль 2019 1 серия 1 сезон

8.6 Оцените
10 голосов
Все серии 1 сезона «Роковой патруль»
Пилот
Сезон 1 / Серия 1 15 февраля 2019
Ослиный патруль
Сезон 1 / Серия 2 22 февраля 2019
Марионеточный патруль
Сезон 1 / Серия 3 1 марта 2019
Культовый патруль
Сезон 1 / Серия 4 8 марта 2019
Мохнатый патруль
Сезон 1 / Серия 5 15 марта 2019
Роковопатрульный патруль
Сезон 1 / Серия 6 22 марта 2019
Терапевтический патруль
Сезон 1 / Серия 7 29 марта 2019
Дэнни-патруль
Сезон 1 / Серия 8 5 апреля 2019
Джейн-патруль
Сезон 1 / Серия 9 12 апреля 2019
Волосяной патруль
Сезон 1 / Серия 10 19 апреля 2019
Крокодилий патруль
Сезон 1 / Серия 11 26 апреля 2019
Киборг-патруль
Сезон 1 / Серия 12 3 мая 2019
Кач-патруль
Сезон 1 / Серия 13 10 мая 2019
Предпоследний патруль
Сезон 1 / Серия 14 17 мая 2019
Тараканий патруль
Сезон 1 / Серия 15 24 мая 2019
О чем cерия

В 1 сезоне 1 серии сериала «Роковой патруль» Клифф тяжело переживает свое превращение в робота, при этом много лет не выходя из дома. Оживление в доме начинается, когда Нильс ненадолго уезжает, а Джейн подначивает своих соседей выбраться в город.

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