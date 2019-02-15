В 1 сезоне 5 серии сериала «Роковой патруль» Растворец продолжает обнулять мир. Пока Джейн и Клифф находятся во дворце в мире культа, Рита, Ларри и Киборг ищут способ остановить этот апокалипсис. На помощь им неожиданно приходит Нильс…
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