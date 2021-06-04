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Постер к сериалу Педро Дом
Постер к сериалу Педро Дом
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Киноафиша Сериалы Педро Дом
Педро Дом (2021 - …) Dom 18+
Год выпуска 2021
Страна Бразилия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 60 минут
Стрим-сервис Amazon Prime Video
Продолжительность 8 часов 0 минут
О чем сериал

«Педро Дом» — бразильский сериал, снятый в жанре остросюжетной драмы. Производством шоу занимался стриминговый сервис Amazon. В центре сюжета находятся двое мужчин — отец Виктор Дантас и его сын Педро. Последний серьезно подсел на запрещенные вещества еще в подростковом возрасте, а затем вырос и основал свою преступную группировку, одну из самых крупных в Рио-де-Жанейро. При этом отец – Виктор Дантас – всю свою жизнь верно служил в бразильском полицейском участке в качестве разведчика. По ходу развития событий мужчины оказываются в центре противостояния двух миров — легального и противозаконного.

Педро Дом - трейлер первого сезона
Педро Дом
трейлер первого сезона
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Лайла Гарин
Лайла Гарин
Гэбриел Леоне
Гэбриел Леоне Pedro Dom
Флавио Толезани
Флавио Толезани Victor Dantas
Филипе Браганса
Ракел Виллар
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Педро Дом - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2021, 8 эпизодов
 
Кадры из сериала
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