«Педро Дом» — бразильский сериал, снятый в жанре остросюжетной драмы. Производством шоу занимался стриминговый сервис Amazon. В центре сюжета находятся двое мужчин — отец Виктор Дантас и его сын Педро. Последний серьезно подсел на запрещенные вещества еще в подростковом возрасте, а затем вырос и основал свою преступную группировку, одну из самых крупных в Рио-де-Жанейро. При этом отец – Виктор Дантас – всю свою жизнь верно служил в бразильском полицейском участке в качестве разведчика. По ходу развития событий мужчины оказываются в центре противостояния двух миров — легального и противозаконного.