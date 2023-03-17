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Педро Дом 2021 - 2024 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Педро Дом
Киноафиша Сериалы Педро Дом Сезоны Сезон 2

Dom 18+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 17 марта 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 8
Продолжительность сезона 8 часов 0 минут
О чем 2-й сезон сериала «Педро Дом»

Во 2 сезоне сериала «Педро Дом» продолжается история о Педро, отец которого Виктор посвятил всего себя борьбе с наркотиками. Всю жизнь он проработал в правоохранительных органах и трудился не покладая рук, чтобы его сын Педро не стал преступником. Но совсем в юном возрасте Педро попробовал наркотические вещества и стал воровать, чтобы купить новую дозу порошка. Когда сын полицейского вырос, он превратился в лидера преступной группировки. После многих лет, которые он провел в кругу преступников, молодой человек завоевал авторитет и стал лидером банды. В скором времени в Рио-де-Жанейро появилась опасная банда «Педро Дом»...

Рейтинг сериала

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7.3 IMDb
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Список серий 2-го сезона сериала «Педро Дом» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Полицейские и преступники Cops And Criminals
Сезон 2 Серия 1
17 марта 2023
Сухой лед Drying Ice
Сезон 2 Серия 2
17 марта 2023
Гибридные животные Hybrid Animals
Сезон 2 Серия 3
17 марта 2023
Проход The Passage
Сезон 2 Серия 4
24 марта 2023
Евангелие от Педро Дома The Gospel According To Pedro Dom
Сезон 2 Серия 5
31 марта 2023
Охота A Caçada
Сезон 2 Серия 6
7 апреля 2023
Запланированные направления Destinos Traçados
Сезон 2 Серия 7
14 апреля 2023
Как наши отцы Como Nossos Pais
Сезон 2 Серия 8
14 апреля 2023
График выхода всех сериалов
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